Endonezya'da tek kullanımlık plastik karşıtı gösteri GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çevreci aktivistlerin yürüyüşü Gösteriden detaylar Endonezya'nın Sudirman bölgesinde bulunan Cakarta kentinde halkı bilinçlendirmek amacıyla toplanan bir grup çevreci aktivist, tek kullanımlık plastik karşıtı gösteri düzenledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çevreci aktivistlerin yürüyüşü Gösteriden detaylar Endonezya'nın Sudirman bölgesinde bulunan Cakarta kentinde halkı bilinçlendirmek amacıyla toplanan bir grup çevreci aktivist, tek kullanımlık plastik karşıtı gösteri düzenledi. AA / Firdaus Wajidi - Güncel Jakarta Güncel Haberler

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