Endonezya'da tek kullanımlık plastik karşıtı gösteri
AA - Firdaus Wajidi - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çevreci aktivistlerin yürüyüşü Gösteriden detaylar Endonezya'nın Sudirman bölgesinde bulunan Cakarta kentinde halkı bilinçlendirmek amacıyla toplanan bir grup çevreci aktivist, tek kullanımlık plastik karşıtı gösteri düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çevreci aktivistlerin yürüyüşü
Gösteriden detaylar Endonezya'nın Sudirman bölgesinde bulunan Cakarta kentinde halkı bilinçlendirmek amacıyla toplanan bir grup çevreci aktivist, tek kullanımlık plastik karşıtı gösteri düzenledi.
AA / Firdaus Wajidi - Güncel