Endonezya'da tek kullanımlık plastik karşıtı gösteri - Haberler

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Endonezya'da tek kullanımlık plastik karşıtı gösteri

AA - Firdaus Wajidi - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çevreci aktivistlerin yürüyüşü Gösteriden detaylar Endonezya'nın Sudirman bölgesinde bulunan Cakarta kentinde halkı bilinçlendirmek amacıyla toplanan bir grup çevreci aktivist, tek kullanımlık plastik karşıtı gösteri düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çevreci aktivistlerin yürüyüşü

Gösteriden detaylar Endonezya'nın Sudirman bölgesinde bulunan Cakarta kentinde halkı bilinçlendirmek amacıyla toplanan bir grup çevreci aktivist, tek kullanımlık plastik karşıtı gösteri düzenledi.

AA / Firdaus Wajidi - Güncel

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