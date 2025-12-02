Endonezya'da Sel ve Heyelan Faciası: 604 Ölü, 464 Kayıp

CAKARTA, 2 Aralık (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sumatra Adası'nda yer alan üç eyalette kısa süre önce meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 604'e yükseldiğini 464 kişidense haber alınamadığını bildirdi.