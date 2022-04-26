Endonezya'da Ramazan Bayramı önlemleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da Ramazan Bayramı önlemleri

AA - Firdaus Wajidi - Güncel
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Alınan önlemlerden detaylar Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'nın, Ramazan Bayramı boyunca kaza sayısını en aza indirmek için iki tekerlekli yolcu sayısını azaltmaya yönelik düzenlediği ücretsiz eve dönüş programına yaklaşık 1100 motosikletin katıldığı bildirilirken, başkent...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Alınan önlemlerden detaylar Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'nın, Ramazan Bayramı boyunca kaza sayısını en aza indirmek için iki tekerlekli yolcu sayısını azaltmaya yönelik düzenlediği ücretsiz eve dönüş programına yaklaşık 1100 motosikletin katıldığı bildirilirken, başkent Cakarta kentinde bulunan Tanjung Priok Limanı'ndaki Dobonsolo yolcu gemisine binen motosiklet sürücülerinin bayram öncesinde artış gösterdiği görüldü.

AA / Firdaus Wajidi - Güncel

ulaştırma bakanlığı, Ramazan Bayramı, Endonezya, Bayram, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title