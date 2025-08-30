Endonezya'da Protestolar Büyüyor: Polis Aracının Çarptığı Motosiklet Sürücüsünün Ölümü Sonrası Olaylar Patlak Verdi

Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesindeki Makassar şehrinde polis aracının çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümünün ardından başlayan protestolar sırasında ateşe verilen binadaki 3 kişi hayatını kaybetti.

The Jakarta Post'un haberine göre, Makassar Belediye Meclisi (DPRD) binası önünde toplanan göstericiler, binayı ve bazı araçları ateşe verdi.

Yangında belediye meclisi personeli 2 kişi ile bir memur yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Makassar Şehir Konseyi Sekreteri Rahmat Mappatoba, yaptığı açıklamada, "İki kişi olay yerinde, bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Yanan binada mahsur kalmışlardı." ifadelerini kullandı.

Yangında mahsur kalanların kurtarılması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yanan binadan 8 kişi tahliye edildi.

Endonezya'daki gösteriler

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmişti.

Bu sırada gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş, motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu grubun düzenlediği gösterinin şiddeti, Affan'ın ölümünün ardından gece saatlerinde artmıştı.

Gösterilerde, başkentteki bazı polis karakolları dahil kamu tesisleri zarar görmüş, kamu malları ateşe verilmiş, yol kenarına park edilen 8 araç tamamen yanmıştı.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını belirtmiş, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de gösteriler yayılmıştı.