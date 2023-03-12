Endonezya'da Patlayan Merapi Yanardağı Volkanik Kül Püskürttü

Endonezya Jeolojik Afet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (BPPTKG), ülkenin en aktif volkanlarından biri olan Merapi Yanardağı'nın Cumartesi günü patlayarak yakınlardaki birkaç köye volkanik kül püskürttüğünü bildirdi.

Endonezya Jeolojik Afet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (BPPTKG), ülkenin en aktif volkanlarından biri olan Merapi Yanardağı'nın Cumartesi günü patlayarak yakınlardaki birkaç köye volkanik kül püskürttüğünü bildirdi.

Afet merkezinin başkanı Agus Budi Santoso yaptığı yazılı açıklamada "Yanardağ Cumartesi günü yerel saatle öğlen 12.12'de patladı" dedi. Santoso, geçen hafta boyunca Merapi Yanardağı'nın 19 kez sıcak lav püskürttüğünü ve 553 volkanik depreme neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Yetkililer, halkı zirvenin 7 kilometrelik yarıçapı içinde kalan tehlikeli bölgeden ve kaynağı Merapi'den olan Krasak ve Bebeng gibi nehirlerden uzak durmaya çağırdı.

Endonezya'nın en aktif volkanlarından biri olan Merapi Yanardağı, Orta Java eyaleti ile Yogyakarta özel bölgesi arasındaki sınırda yer alıyor. Yanardağ'ın alarm seviyesi, sık sık meydana gelen patlamalar nedeniyle geçen aylarda 3. seviyedeydi. 3. seviye alarm, çevre bölgeyi ciddi şekilde etkileyebilecek bir patlama olasılığı olduğu anlamına geliyor.

2010 yılında Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yerinden edilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)