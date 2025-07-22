Endonezya'da Orman ve Arazi Yangınları Alarm Veriyor

CAKARTA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'da çoğu Riau eyaletinde olmak üzere ülkenin batı bölgesinde pek çok noktada devam eden orman ve arazi yangınları nedeniyle yüksek alarm durumuna geçildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamada temmuz ayının başından bu yana ülkede en yaygın görülen afetin, orman ve arazi yangınları olduğu, bu ay içerisinde yaşanan 42 afetten 33'ünün de orman ve arazi yangını olduğu belirtildi.

Başkent Cakarta'da bulunan Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın Veri, Bilgi ve Afet İletişim Merkezi Başkanı Abdul Muhari, "Özellikle Sumatra'nın büyük bölümünde yağışların önemli ölçüde azalması nedeniyle sıcak ve kuru hava koşulları riski artırdı" dedi.

Riau eyaletinin Pekanbaru kentindeki Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı Ofisi, eyaletteki orman yangınlarının neden olduğu dumanın komşu Malezya'ya yöneldiğini belirtti. Uydu gözlemleri de dumanın, Malakka Boğazı'nı geçerek Malay Yarımadası'nın bazı bölgelerine ulaştığını gösteriyor.