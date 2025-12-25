Endonezya'da Yeni Yıl Tatili Nedeniyle Seyahatler Yoğunlaştı
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Juanda Uluslararası Havalimanı, 24 Aralık 2025 tarihinde yolcu akınına uğradı. Noel ve Yeni Yıl tatili nedeniyle yoğun seyahat trafiği gözlemleniyor.
CAKARTA, 25 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Juanda Uluslararası Havalimanı'nda görülen yolcular, 24 Aralık 2025.
Endonezya, okulların tatil olduğu Noel ve Yeni Yıl döneminde yoğun seyahat trafiğiyle karşı karşıya kaldı. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)
