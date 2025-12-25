Haberler

Endonezya'da Yeni Yıl Tatili Nedeniyle Seyahatler Yoğunlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Juanda Uluslararası Havalimanı, 24 Aralık 2025 tarihinde yolcu akınına uğradı. Noel ve Yeni Yıl tatili nedeniyle yoğun seyahat trafiği gözlemleniyor.

CAKARTA, 25 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Juanda Uluslararası Havalimanı'nda görülen yolcular, 24 Aralık 2025.

Endonezya, okulların tatil olduğu Noel ve Yeni Yıl döneminde yoğun seyahat trafiğiyle karşı karşıya kaldı. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında

İstanbul'da dev operasyon! 115 şüpheli yakalandı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı