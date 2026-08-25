Endonezya'da Orman Yangınlarına Karşı Yağmur Duası

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde Müslümanlar, ülke genelinde etkisini sürdüren orman yangınlarıyla mücadele etmek için yağmur duasında bir araya geldi.

Endonezya'da Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının normalin üzerinde ısınmasıyla ortaya çıkan El Nino hava olayının ve uzun süren kurak mevsimin de etkisiyle orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Yaklaşık 3 bin Müslüman, ülkede en fazla yangının kayda geçtiği Güney Sumatra eyaletindeki valilik binası önünde bir araya gelerek "istiska" (yağmur duası) namazı kıldı.

Güney Sumatra Valisi Herman Deru, ibadet öncesi yaptığı açıklamada, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve ilgili tüm taraflarla yakından çalıştıklarını belirtti.

Deru, "İnanç sahibi bireyler olarak hayatın normale dönmesi için aynı zamanda Allah'a yağmur yağdırması adına dua ediyoruz." dedi.

Erişimin zor olduğu bölgelere özel destek

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ormancılık Bakanlığı, 1500 hektardan fazla alanın kül olduğu Kalimantan eyaletindeki ormanlarda faaliyet izni bulunan 6 şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

Söz konusu şirketlerin faaliyet bölgesinde art arda çıkan orman yangınlarının ardından gelen yaptırım kapsamında şirketler, yangına karşı tedbirleri sıkılaştıracak.

Ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Güney Sumatra eyaletinde sahadaki personelin erişmekte zorlandığı bölgelerdeki yangın söndürme çalışmalarını hızlandırmak için özel ekip kurulması talimatı verdi.

Endonezya'da polis, kasten arazi yakarak ülkeyi etkisi altına alan yangınlara neden olduğundan şüphelenilen 72 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA