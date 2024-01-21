Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı

Endonezya'da Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı patladı. İki yanardağın da harekete geçmesiyle birlikte bölgeden tahliyeler başladı.

MERAPİ YANARDAĞI PATLADI

Endonezya Jeolojik Afet Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi yöneticisi Agus Budi Santoso, Merapi'nin patlamasının ardından oluşan taş ve lav akıntısının yanardağın eteklerindeki 2 kilometrelik alana yayıldığını belirtti.

Santoso, can kaybına neden olmayan patlama sonucunda açığa çıkan sıcak kül ve gaz bulutunun, bazı kasabalarda gökyüzünü kapladığını ifade etti.

6 BİN 500 KİŞİ SIĞINAKLARA AKIN ETTİ

Endonezya'nın Yanardağ Bilimi ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün ayrıca Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 700 metre yüksekliğe kül püskürterek patladığı, bölgedeki 6 bin 500 kişinin sığınaklara akın ettiği belirtildi. Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi'nin de bu ay üçüncü kez patladığı, lav püskürtmediği ancak bölgedeki 500 kişinin tahliye edildiği de kaydedildi.

YETKİLİLERE TAHLİYE ÇAĞRISI

Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nın lav nehirlerine ve Halmahera Adası'ndaki Ibu Yanardağı'nın 1300 metre yüksekliğe kül püskürtmesine de işaret edilen açıklamada, yetkililer tahliyeleri başlatmaya çağrıldı. Endonezya'daki en aktif yanardağ Merapi'nin 10 kilometre çevresinde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşıyor. Yetkililer yerel halka, yanardağ kraterinin en az 7 kilometre uzağında durmaları uyarısında bulundu.

ÜLKEDE 120'DEN FAZLA AKTİF YANARDAĞ BULUNUYOR

Dünyada sismik hareketler ve volkanik patlamaların en fazla görüldüğü "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Endonezya'da 120'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.

2010'DA 347 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkede bulunan 120'den fazla yanardağ arasındaki en aktif yanardağ olan Merapi'de 2010 yılında yaşanan patlamada 347 kişi hayatını kaybetmiş, 350 bin kişi de tahliye edilmişti.