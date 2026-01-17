Endonezya'da içinde 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

Endonezya'da 7'si mürettebat 10 kişiyi taşıyan bir uçağın Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu ve uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Antara'nın haberine göre Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın sinyali Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde kesildi.

Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini aktardı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı ve ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu belirtildi.