Endonezya'nın Manado Kentinde Huzurevinde Yangın: 16 Ölü

CAKARTA, 29 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin başkenti Manado'da bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Sulawesi Bölge Polisi Halkla İlişkiler Başkanı Alamsyah P. Hasibuan pazartesi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin Bhayangkara Hastanesi'nde devam ettiğini açıkladı. Hasibuan, bu çalışmalarla ailelerle koordinasyon öncesinde hayatını kaybedenlerin kimliklerinin kesin olarak belirlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Hasibuan'un verdiği bilgilere göre yangın pazar günü saat 20.36 civarında Paal Dua ilçesinin Ranomuut alt bölgesinde bulunan Panti Werdha Damai Huzurevi'nde çıktı. Yangın, Manado belediyesinin olay yerine sevk ettiği üç itfaiye aracının çalışmalarıyla saat 21.30 sularında söndürüldü.

Yangın ihbarının ardından hızla harekete geçen polis memurları bölgeyi güvenlik kordonu altına alarak kurtarma çalışmalarına yardımcı oldu. Yangından kurtarılanlar Manado Şehir Bölge Hastanesi ve Permata Bunda Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybedenlerle ilgili gerekli işlemlere başlandı.

Polis teşkilatına bağlı adli tıp ekiplerinin, yangının nasıl yaşandığını ve nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattığını kaydeden Hasibuan, bu çerçevede olay yeri incelemesi yapıldığını ve tanık ifadelerinin de alındığını söyledi.