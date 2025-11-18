Endonezya'da Heyelanlar: 16 Kayıp, 7 Kişiye Hala Ulaşılamadı

CAKARTA, 18 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Cilacap bölgesinde geçen hafta meydana gelen heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, 7 kişiye hala ulaşılamıyor.

Eyaletin Afet Yönetimi ve Müdahale Kurumu Acil Durum Birimi Başkanı Muhamad Chomsul, pazartesi günü Xinhua'ya verdiği demeçte 13 Kasım gecesindeki şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlar sonucunda Tarukan ve Cibuyut köylerinde 16 evin yıkıldığını belirtti. Chomsul, son günlerde kurtarma ekiplerinin başka cansız bedenlere ulaştığını ifade etti.

Chomsul, toprak yapısındaki dengesizliğin kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını ve hava koşullarının belirleyici olduğunu vurguladı. Arama çalışmaları, havanın kapalı olması nedeniyle pazartesi günü yerel saatle 16.00'da sonlandırıldı. Yetkililer, devam eden yağışların yeni heyelan riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Toplam 112 kişi, geçici barınma merkezi olarak kullanılan köy ofisleri ve okul binalarına yerleştirildi. Chomsul, eyaletteki birçok bölgenin heyelan riski altında olduğunu, ancak yerel halkın evleriyle olan sosyal ve kültürel bağları nedeniyle kalıcı olarak başka yere taşınmalarının zor olduğunu söyledi.