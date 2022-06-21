Endonezya'da Gelgitler Sele Neden Oldu SEMARANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki yüksek gelgitler nedeniyle Tanjung Emas Limanı'nı sel bastı. SEMARANG, 21 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki yüksek gelgitler nedeniyle Tanjung Emas Limanı'nı sel bastı. Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki Tanjung Emas Limanı'nda yüksek gelgitlerin tetiklediği sel sularında insanlar motosikletlerini itiyor, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki Tanjung Emas Limanı'nda yüksek gelgitlerin tetiklediği sel sularında yürüyen insanlar, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki Tanjung Emas Limanı'nda motosikletler yüksek gelgitlerin tetiklediği sel sularının altında kaldı, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Semarang sahilindeki Tanjung Emas Limanı'nda yüksek gelgitlerin tetiklediği sel sularında yürüyen insanlar, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua) Xinhua / Güncel Semarang Emas Güncel Haberler

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