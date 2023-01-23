Endonezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları
Güncel Haberler
BATI CAVA, 23 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentindeki bir Çin Yeni Yılı kutlaması sırasında trende gerçekleştirilen aslan dansı gösterisini seyreden yolcular, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)
BATI CAVA, 23 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentindeki bir Çin Yeni Yılı kutlaması sırasında trende gerçekleştirilen aslan dansı gösterisini seyreden yolcular, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel