Endonezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Güncel Haberler BATI CAVA, 23 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentindeki bir Çin Yeni Yılı kutlaması sırasında trende gerçekleştirilen aslan dansı gösterisini seyreden yolcular, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua) BATI CAVA, 23 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentindeki bir Çin Yeni Yılı kutlaması sırasında trende gerçekleştirilen aslan dansı gösterisini seyreden yolcular, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Bandung Güncel Haberler

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