Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları

Güncel Haberler

Endonezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları

BATI CAVA, 23 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentindeki bir Çin Yeni Yılı kutlaması sırasında trende gerçekleştirilen aslan dansı gösterisini seyreden yolcular, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

BATI CAVA, 23 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentindeki bir Çin Yeni Yılı kutlaması sırasında trende gerçekleştirilen aslan dansı gösterisini seyreden yolcular, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Bandung Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title