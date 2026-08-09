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Bromo Dağı Yangınında 520 Hektar Küle Döndü

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Endonezya'nın Bromo Dağı çevresindeki yangınlarda yaklaşık 520 hektar alan zarar gördü. Turistik milli parka girişler durduruldu, yangına hava ve karadan müdahale sürüyor. Yetkililer, yangının bilinçli çıkarılmış olabileceğini soruşturuyor.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Bromo Dağı'nın çevresinde devam eden yangınlarda yaklaşık 520 hektar alan küle döndü.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Bromo Dağı çevresindeki yangınlar geçen haftadan bu yana sürüyor.

Yangınlar nedeniyle bölgede yaklaşık 520 hektar alan küle dönerken, yetkililer, dağın bulunduğu turistik Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'na girişleri tamamen durdurdu.

Yangına müdahale ise hem havadan hem de karadan devam ediyor.

Karadaki ekiplerin ulaşamadığı kesimlerde operasyonların sürdürülmesi için 3 helikopter görevlendirildi.

Antara ajansının haberine göre, yetkililer bir yandan da yangınların bilinçli başlatılmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Endonezya Ormancılık Bakanı Raja Juli Antoni, yangın bölgesini ziyaretinde basına yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerine bu konuyu soruşturma talimatı verdiğini belirterek, "Orman ya da araziyi yasaya aykırı şekilde yaktığı belirlenen herkes gerekli cezayı alacak." dedi.

Kaynak: AA
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