Endonezya'da aylardır süren orman yangınları 2 bin 458 uçuşu etkiledi

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Endonezya'da aylardır süren orman yangınları nedeniyle 2 bin 458 uçak seferinin aksadığı bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Lukman F. Laisa, orman yangınları nedeniyle aksayan hava trafiğine ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkenin farklı bölgelerinde aylarca etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle 11 Ağustos-17 Ekim tarihlerinde toplamda 2 bin 458 uçuşun etkilendiğini belirten Laisa, 1080 uçuşun geciktiğini, 1324 uçuşun iptal edildiğini veya ertelendiğini, 22 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiğini, 6 uçuşun kalkış noktasına geri döndüğünü ve 26 uçuşun ise planlanandan daha erken gerçekleştirildiğini aktardı.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 64 uçak ve 54 bin 394 personel mücadele etti.

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken, yağışları azaltan El Nino hava olayı ise koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların Endonezya'ya ekonomik maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA