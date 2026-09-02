Endonezya'da kimyasal yüklü gemide yangın: 2 ölü
Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi eyaleti açıklarında kimyasal madde taşıyan geminin alev alması sonucu mürettebattan 2'si hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi eyaleti açıklarında kimyasal madde taşıyan geminin alev alması sonucu mürettebattan 2'si hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, kimyasal madde taşıyan gemi, başkent Cakarta'dan Morowali bölgesine giderken aniden alev aldı.
Toplamda 13 kişinin bulunduğu gemideki 2 çalışan hayatını kaybetti.
Kendari Arama ve Kurtarma Ofisinden yapılan açıklamada, yangının gemideki kimyasal sızıntıdan kaynaklandığının düşünüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA