Endonezya'nın doğusundaki adadan yola çıkan tekne alabora oldu

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde, Taliabu Adası'ndan Kema köyüne giden bir tekne alabora oldu. 27 yolcu ve mürettebatın tahliyesi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sulawesi Adası'na bağlı Palu kentinden arama kurtarma çalışmalarını yürüten yetkili Muhammad Rizal, yaptığı açıklamada, Kuzey Maluku'ya bağlı Taliabu Adası'ndan kıyı şeridindeki Kema köyüne yola çıkan 27 yolcu ve mürettebatı taşıyan teknenin alabora olduğunu belirtti.

Kaptanın, yüksek dalgalar ve zorlu hava koşulları nedeniyle teknenin burun kısmının kırıldığını haber verdiğini aktaran Rizal, yaklaşık 30 dakika sonra teknenin battığını öğrendiklerini ifade etti.

Rizal, teknedeki 27 kişinin bir sandalla tekneden tahliye edildiğini ancak mevcut konumlarının bilinmediğini belirterek arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
