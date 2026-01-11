Haberler

Endonezya'nın Talaud Adaları Açıklarında 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Talaud Adaları açıklarında 11 Ocak'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Melonguane'nin 52 kilometre güneydoğusunda yer aldı. Depremin derinliği 17 kilometre olarak belirlendi. Artçı depremlere karşı uyarılar yapıldı.

CAKARTA, 11 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Talaud Adaları açıklarında cumartesi günü 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yerel saatle 21.58'de meydana gelen depremin merkez üssü, Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları Bölgesi'nin başkenti Melonguane'nin 52 kilometre güneydoğusunda yerin 17 kilometre derinliği olarak kaydedildi.

Açıklamada depremin merkez üssünün koordinatlarının 3,64 derece kuzey enlemi ve 126,98 derece doğu boylamı olduğu bildirildi.

Ajans, artçı depremler konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
Ilgaz'da satılan bal dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en pahalı balı, o ilçemizde satıldı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu