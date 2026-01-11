Endonezya'nın Talaud Adaları Açıklarında 7,1 Büyüklüğünde Deprem

CAKARTA, 11 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Talaud Adaları açıklarında cumartesi günü 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yerel saatle 21.58'de meydana gelen depremin merkez üssü, Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları Bölgesi'nin başkenti Melonguane'nin 52 kilometre güneydoğusunda yerin 17 kilometre derinliği olarak kaydedildi.

Açıklamada depremin merkez üssünün koordinatlarının 3,64 derece kuzey enlemi ve 126,98 derece doğu boylamı olduğu bildirildi.

Ajans, artçı depremler konusunda uyarıda bulundu.