Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Palu kentinin güneydoğusunda 6,7 büyüklüğünde ve 10 km derinlikte deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı bildirilmedi.
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı