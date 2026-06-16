Haberler

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Palu kentinin güneydoğusunda 6,7 büyüklüğünde ve 10 km derinlikte deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı bildirilmedi.

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu'na bir şok daha! Operasyonda çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

G7'ye damga vuran tokalaşma: Trump Fransız First Lady'nin elini bırakamadı

Yine yaptı yapacağını: G7'ye damga vuran tokalaşma
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun son anları çok şey anlatıyor
Süper maç! Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı

Süper maç! Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı
Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı

Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı
Eyüp Sultan'da ziyaretçilere kurabiye ikram etmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Kurabiye ikram etmek isterken hayatının şokunu yaşadı
İran maçına damga vuran 'katliam' pankartı

İranlı taraftarlardan Dünya Kupası'na damga vuran pankart
Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı