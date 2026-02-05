Haberler

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre, depremin merkez üssü Trenggalek'in 105 kilometre güneybatısında 58,4 kilometre derinlikte oluştu. Can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Doğu Cava'nın Trenggalek kentinin 105 kilometre güneybatısında, okyanusta olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 58,4 kilometre derinlikte meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
