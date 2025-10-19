Endonezya'da 2025 Asya Afrika Festivali Düzenlendi

CAKARTA, 19 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Bandung kentindeki tarihi Asya Afrika Sokağı'nda cumartesi günü turizmi teşvik etmek amacıyla 2025 Asya Afrika Festivali düzenlendi.

Festivalde sanat sergileri, mutfak etkinlikleri, etkileyici performanslar ve canlı kültür karnavalı gibi çeşitli etkinliklerle Asya ve Afrika ülkelerinin zengin kültürü tanıtıldı.