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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

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Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Türkiye'ye ziyarette bulunacağını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımların değerlendirileceğini belirtti.

Görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na iştirakleri de öngörülmektedir. Bu ziyaretin, güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş Endonezya ile ilişkilerimizin daha da güçlenmesine ve derinleşmesine vesile olacağına inanıyoruz."

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Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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