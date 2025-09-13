Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Katar'ı Ziyaret Etti

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, İsrail'in saldırdığı Katar'ı ziyaret ederek Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü.

Antara News'ün haberine göre, Subianto, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Doha'daki Lusail Sarayı'nda görüştü.

Subianto, görüşmede İsrail'in saldırısının ardından Endonezya'nın Katar'a verdiği desteği ileterek saldırıdan etkilenen insanlar için derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Endonezya'nın Katar'ın egemenliğini desteklediğinin altını çizen Subianto, bölgesel dayanışmayı tehdit eden bu saldırıya karşı uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, ülkelerin jeopolitik dengenin korunmasında rol oynamaları ve uluslararası diyaloğa öncelik vermeleri gerektiğine dikkati çekerek sivillere zarar veren her türlü saldırganlığın durdurulması konusunda "dünyanın daha güçlü bir şekilde sesini yükseltmesi" çağrısında bulundu.

Şeyh Temim ise Endonezya'nın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek özellikle insani konularda olmak üzere küresel diplomasinin güçlendirilmesinde Endonezya ile işbirliği yapma kararlılığını vurguladı.

Liderler görüşmede Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması da dahil olmak üzere küresel dinamikleri değerlendirdi.