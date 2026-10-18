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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, BM Genel Sekreteri Guterres ile Bogor'da görüştü

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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, BM Genel Sekreteri Guterres ile Batı Cava'nın Bogor bölgesinde görüştü. İkili ilişkiler ve küresel meselelerin ele alındığı görüşmede çok taraflı işbirliği ile işgal altındaki Filistin toprakları da gündeme geldi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili ilişkileri ve küresel meseleleri ele aldı.

Antara ajansının Endonezya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre Subianto, ülkeyi ziyaret eden Guterres ile Batı Cava eyaletinin Bogor bölgesinde bir araya geldi.

Subianto ve Guterres, ikili ilişkiler ve stratejik meselelerin yanı sıra küresel zorlukların ele alınmasında çok taraflı iletişim ve işbirliğini güçlendirme konusunu görüştü.

İki lider, küresel gerilimlerin çözülmesi, barış ve istikrarın teşviki gibi alanlarda uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada da Guterres ve Subianto'nun işgal altındaki Filistin toprakları başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleleri ele aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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