Endemik türdeki çiçeği koparmanın cezası 244 bin

AYDIN'ın kırsal kesimleri ile Kuşadası'ndaki Milli Parktan İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahiline kadar olan bölgede doğal ortamda yetişen tülüşah, tüylü çan çiçeği, beyaz zambak, kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, ata nalı gibi endemik türleri koparmanın cezasının 244 bin 315 lira...

AYDIN'ın kırsal kesimleri ile Kuşadası'ndaki Milli Parktan İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahiline kadar olan bölgede doğal ortamda yetişen tülüşah, tüylü çan çiçeği, beyaz zambak, kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, ata nalı gibi endemik türleri koparmanın cezasının 244 bin 315 lira olduğu bildirildi.

Baharın gelmesiyle birlikte toprak uyanmaya, kırlarda çiçekler açmaya başladı. Kolluk kuvvetleri ile doğa dostları ise nesli tehlike altında olduğu için ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan endemik türlere zarar verilmemesi için vatandaşları uyardı. Endemik türlerde tek bir çiçeği koparmanın, zarar vermenin cezasının 244 bin 315 lira olduğu belirtildi.

Bu türlerle birlikte doğal yaşam alanlarının, doğal zenginliklerin korunması ve geleceğe taşınması için herkese görev düştüğünü söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Tülüşah, tüylü çan çiçeği, beyaz zambak, kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, ata nalı gibi endemik bir çiçeğe zarar vermenin cezası 245 bin liradır. Bu bitkilere zarar verecek kişilerin bunu mutlaka bilmesi gerekir. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma Çevre ekipleri, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği yapması, endemik bitkilerin tanıtılması konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekir" dedi.