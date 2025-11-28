Emre Altuğ, 'Bir Pop Masalı' Projesiyle İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Emre Altuğ, geçmiş sezonlarda beğeni toplayan "Bir Pop Masalı" projesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi.

Altuğ, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk pop müziğinin 70 yıllık tarihini kapsayan sahne şovunu sahneledi.

Konsere "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" şarkısıyla başlayan Altuğ, "Anladığınız üzere bu akşamın repertuvarı aranjman şarkıları. Aranjman şarkıları, aslında menşei olan bölgeden son derece pozitif çıkıp buraya geldiğinde bir arabeskleşiyor. Bu şarkı da yazık son kıtasına kadar dayanabilmiş, son kıtada ağlamaya başlamış." dedi.

Aranjmanın üzerine Türkçe söz yazılmış yabancı şarkı anlamına geldiğini ve dünyadaki adının da adaptasyon yani uyarlama olduğunu belirten Altuğ, "Asıl amacım 70 yıldır hayatımıza girmiş bu şarkıların, kalbimize de ne kadar girdiğini anlamak. Bunu yaparken de size çok tatlı sürprizler çok güzel hikayeler hazırladık." diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Altuğ'a, 20 kişilik "big band" orkestrası ve 40 kişilik kadın korosu eşlik etti.

Sena Şener ve Hakan Aysev'in konuk sanatçı olarak yer aldığı konserde Altuğ, ayrıca "Kim Ne Derse Desin", "Senden Benden Bizden" ve "Sessiz Gemi"nin arasında olduğu birçok şarkı seslendirdi.