İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de Çin protestoları hakkında açıklama yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Sarıyer'de Çin'i protesto etmek isteyen grubun uyarılması sırasında kullanılan bazı ifadelerin yanlış anlaşılmalara sebebiyet verip kastı aştığı belirtilerek, "Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapılan Sarıyer'de Çin'i protesto etmek isteyen grubun uyarılması sırasında yaşananlar hakkında açıklama yapıldı.

"GÖSTERİ YASAĞI İÇİN İKAZ YAPILDI"

Sarıyer'de Çin'i protesto etmek isteyen grubun uyarılması sırasında kullanılan bazı ifadelerin yanlış anlaşılmalara sebebiyet verip kastı aştığı belirtilerek, "Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"KULLANILAN İFADELER ÜZÜNTÜYE SEBEBİYET VERMİŞTİR"

Açıklamanın devamında, "Gösteri yasağı hatırlatması ve tedbir her ne kadar vazifemiz ise de kullanılan ifadeler üzüntüye sebebiyet vermiştir. Konu ile ilgili çalışmalar hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.