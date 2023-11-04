Emniyet şeridindeki araca çarpan sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi

Aksaray'da emniyet şeridine çekilen aracın lastiğini değiştiren sürücü ile tamirciye çarparak ölümlerine neden olan otomobil sürücüsünün adli kontrolle serbest bırakılmasına yapılan itirazda, suçun 'Olası kastla insan öldürme' niteliği taşıdığı belirtilerek tutuklu yargılanması talep edildi.

AKSARAY'da, emniyet şeridine çekilen aracın lastiğini değiştiren sürücü Ömer Kocaöz (58) ile tamirci Emir Çelik'e (53) çarpıp ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Neylan Akalın'ın (59), adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi. Ölen 2 kişinin ailesinin avukatı Buğra Şahin tarafından, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan itirazda suçun 'Olası kastla insan öldürme' niteliği taşıdığı için Akalın'ın tutuklu yargılanması talep edildi.

Kaza, 30 Ekim günü saat 09.30 sıralarında, Niğde-Ankara otoyolunun 175'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Kocaöz, sol arka lastiği patlayınca 06 EKV 73 plakalı minibüsünü emniyet şeridine park etti, ardından da lastik tamircisi Emir Çelik'i çağırdı. Lastik değiştiren Çelik ile Kocaöz'e, Neylan Akalın yönetimindeki 16 AJB 531 plakalı otomobil çarptı. Kazada Kocaöz ile Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Lastiği patlayan aracın arka koltuğunda oturan 2 kişiden Buğra Kaan Özer ile sürücü Neylan Akalın da yaralandı. Yaralılar, Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Akalın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ EDİLDİ

Ölen 2 kişinin ailesinin avukatı Buğra Şahin, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Akalın'ın, 'Yurt dışına çıkmama ve hafta bir gün imza atması suretiyle' adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde ölen sürücü Ömer Kocaöz'ün, aracının sol arka lastiğinin patlaması üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuata uygun biçimde aracı emniyet şeridine çektiği, aracın arkasına uyarı levhası koyduğu ve yakındaki lastik tamircisi Emir Çelik'e ulaşıp, birlikte lastiği değiştirmeye çalıştıkları belirtildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Sürücü Akalın'ın ise adliyedeki ifadesinde yolda sabit hızla ilerlediği sırada önüne bir anda bir şeyin çıktığını, ondan kurtarmak maksadıyla manevra yaptığını, kazanın nasıl meydana geldiğini anlamadığını, her şeyin bir anda gerçekleştiğini söylediği bildirildi. Polisteki ilk ifadesinde de "Otobanda rampa çıkarken, sağ tarafta bulunan aracı ve aracın lastiğini değiştiren 2 şahsı fark ettim. Şahısların ikisi de birden kullandığım aracın önüne geldiler" dediği hatırlatılarak çelişkili ifadeler verdiği kaydedildi.

İtiraz dilekçesinde de olay yeri fotoğrafları ve Kocaöz'ün aracının arka kısmında meydana gelen hasar ile kazanın oluş şekliyle ilgili tutanaktaki kroki dikkate alındığında Akalın'ın, otomobiliyle doğrudan park halindeki araca çarptığını, bu sırada aracın yanında sol arka lastiği değiştiren Ömer Kocaöz ve Emir Çelik'in çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiğinin sabit olduğu belirtildi. Kaza tutanağında da kaza yerinde havanın açık, yolun kuru, yolun düz ve eğimsiz, emniyet şeridinin ve yol şerit çizgisinin görünür olduğu, görüşe engel cisim ve kazaya etken yol sorunu bulunmadığının belirtildiği vurgulandı. Kazanın Akalın'dan kaynaklandığı için tutuklu olarak yargılanıp, iddianamenin de 'Olası kastla insan öldürme' suçu üzerinden düzenlenmesi talep edildi.