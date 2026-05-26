Emniyet Müdürü Fidan'dan Kurban Bayramı Mesajı

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Fidan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, manevi iklimiyle gönülleri aydınlatan, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, sevgi, saygı, kardeşlik ve hoşgörünün en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na milletçe erişmenin mutluluğunu bir kez daha yaşadıklarını kaydetti.

Bayramların, milletin sahip olduğu kardeşlik şuurunun, merhamet duygusunun ve gönül zenginliğinin en değerli tecellilerinden biri olduğunu belirten Fidan, "Bayramlar, kırgınlıkların son bulduğu, dostlukların pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun gönüllerde yankı bulduğu bu müstesna zamanlar; ortak değerler etrafında kenetlendiğimiz, bizi biz yapan hasletleri yeniden hatırladığımız mukaddes günlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Polis Teşkilatının vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için ülkenin dört bir yanında gerekli tüm tedbirleri aldığını bildiren Fidan, şunları kaydetti:

"Trafikte, sokaklarda, caddelerde, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu güzergah ve alanlarda önleyiciliği esas alarak her türlü suç ve suç unsuruyla etkin mücadele yürütüyoruz. Bayram sevincinin gölgelenmemesi, her bir vatandaşımızın sevdiklerine sağ salim kavuşabilmesi amacıyla, her daim olduğu gibi bayramda da aynı hassasiyet ve titizlikle sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini muhakkak takmalarını, hız ihlallerinden kaçınmalarını, yorgun ya da uykusuz şekilde araç kullanmamalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanımından uzak durmalarını ve uzun yolculuklarda düzenli aralıklarla mola vermelerini özellikle rica ediyoruz. İstiyoruz ki hiçbir yolculuk yarım kalmasın, bayram sevinci gözyaşıyla gölgelenmesin."

Türk Polis Teşkilatının kıymetli mensuplarının, değerli ailelerinin ve aziz milletin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularıyla tebrik eden Fidan, bayramın ülkeye, millete ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz etti.

Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anan, kahraman gazilere şükranlarını sunan Ali Fidan, "Rabbim, kurban ibadetimizi kabul, dualarımızı makbul eylesin. Bu mübarek günlerin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin acılarının dinmesine, insanlığın vicdanını yaralayan zulümlerin son bulmasına ve aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin daha da güçlenmesine vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.