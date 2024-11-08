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Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Demirtaş, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mahmut Demirtaş'ın başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Demirtaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Demirtaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 86. yıl dönümünde, tüm teşkilatımızla birlikte manevi huzurunuzdayız. 'En büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyet'imizin ve bağımsızlık ideallerinizin bekçileri olarak, her geçen gün derinleşen minnet ve gururla yolunuzda yürüyoruz. Türk Polis Teşkilatı olarak, emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için aynı inanç ve adanmışlıkla çalışmaktayız.

Bu anlamlı günde, Cumhuriyet'in korunması için, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına bağlı kalarak, toplumsal barış ve huzur yolunda sorumluluğumuzu bir an bile unutmuyoruz. Şanlı bayrağımızı, mukaddes değerlerimizi ve mirasınızı her türlü tehdit karşısında koruma azmiyle sürdürdüğümüz görevimiz, bu ülkenin en kutsal emanetidir. Biliniz ki Türk Polis Teşkilatı, emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni daha aydınlık yarınlara taşıma hedefinden asla taviz vermeyecektir.

Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında da asil milletimizin huzurunu, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruma sadakatimizi her daim sürdüreceğiz. Tarih boyunca gösterdiğimiz cesaret ve iradeyle; milletimize, devletimize ve mukaddes değerlerimize yönelik her türlü tehdit karşısında kararlı bir duruş sergileyeceğimizden şüpheniz olmasın. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda, asil milletimizin yanında ve emrindeyiz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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