Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından helikopterle trafik denetimleri gerçekleştirildi

Helikopterli denetim

Polislerin incelemeleri

Trafikten görüntü ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık ve trafik birimlerince, bayram tatili boyunca ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması için helikopterle trafik denetimleri gerçekleştirildi.