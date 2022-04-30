Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından helikopterle trafik denetimleri gerçekleştirildi
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Helikopterli denetim Polislerin incelemeleri Trafikten görüntü ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık ve trafik birimlerince, bayram tatili boyunca ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması için helikopterle trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Helikopterli denetim
Polislerin incelemeleri
Trafikten görüntü ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık ve trafik birimlerince, bayram tatili boyunca ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması için helikopterle trafik denetimleri gerçekleştirildi.
AA / Mesut Tankulu - Güncel