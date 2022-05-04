Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "Sessiz İstila" Açıklaması: 2 Gözaltı - Haberler

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "Sessiz İstila" Açıklaması: 2 Gözaltı

ANKA - Sinan Tartanoğlu - Güncel
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sessiz İstila' Açıklaması: 2 Gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, YouTube’da yayımlanan “Sessiz İstila” isimli film ile ilgili “İçeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da; ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır” açıklamasını yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, YouTube'da yayımlanan "Sessiz İstila" isimli film ile ilgili "İçeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da; ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır" açıklamasını yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Youtube'da yayınlanan "Sessiz İstila" filmi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde 'Sessiz İstila' başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür. Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da; ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır."

ANKA / Sinan Tartanoğlu - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeli, Sakarya, Youtube, Güncel, Haberler

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