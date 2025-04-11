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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Çıplak Arama ve İşkence İddialarına Suç Duyurusu

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Emniyet Genel Müdürlüğü, çıplak arama ve işkence iddialarını gündeme getirenler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu ve provoaktörlere karşı yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü "çıplak arama" ve "işkence" iddialarını gündeme getirenler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi sayfasında gözaltında çıplak arama ve işkence iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bu iddiaları yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. EGM tarafınan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin davası kisvesi altında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve Devletimizin kurumlarına yönelik açık bir provokasyona imza atanlar, şimdi de Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünde, polis barikatı önünde 'çıplak arama' ve 'işkence' iftiralarını sahneye koymuştur.

Avukatları huzurunda alınan ifadelerinde bu iddiaları dile getirmeyen şahıslar, milletimizin huzur ve güveninin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımıza yönelik kirli bir algı operasyonuna girişmiştir.

İşkence iddialarını dile getiren şahısların, doktorlar tarafından verilen raporlarında, 'darp ve cebir izine rastlanmadığı', 'aktif şikayetlerinin olmadığı' net biçimde belirtilmiştir. Bu asılsız iddiaları dile getiren provokatörler ve iftiraları yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun; 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 'İftira' başlıklı maddeleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na SUÇ DUYURUSUNDA bulunulmuştur. Devletimize, milletimize ve polisimize uzanan bu alçak kampanyalara asla geçit verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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