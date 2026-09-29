Emniyet Genel Müdürlüğü, 112'nin gereksiz meşgul edilmemesi için uyardı

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi çağrısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "112'yi gereksiz yere meşgul etmek, bir hayatı tehlikeye atmaktır. 112'ye yapılan asılsız her çağrı, gerçekten yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebilir. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye, bir hayat için çok değerlidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA