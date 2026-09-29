Emniyet Genel Müdürlüğü, 112'nin gereksiz meşgul edilmemesi için uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 112'nin gereksiz meşgul edilmemesi için uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emniyet Genel Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi için çağrıda bulundu. Sosyal medya açıklamasında, asılsız her çağrının gerçekten yardıma ihtiyacı olan birine ulaşılmasını geciktirebileceği, 112'nin bir yaşam hattı olduğu belirtildi.
(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi çağrısında bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "112'yi gereksiz yere meşgul etmek, bir hayatı tehlikeye atmaktır. 112'ye yapılan asılsız her çağrı, gerçekten yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebilir. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye, bir hayat için çok değerlidir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA