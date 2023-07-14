Emniyet eski Genel Müdürü Celal Uzunkaya Kilis'te konferans verdi

Emniyet eski Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla '15 Temmuz'u Anlamak' adlı konferans verdi. Konferansta Uzunkaya, FETÖ'nün yapılanmasını ve darbeye giden süreci anlattı ve 15 Temmuz'dan ibret alınması gerektiğini vurguladı.

Emniyet eski Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz'u Anlamak" adlı konferans verdi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından hazırlanan 15 Temmuz kısa filmi seyredildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Uzunkaya, kendisinin de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mağduru olduğunu söyledi.

Örgütün yapılanmasını ve darbeye giden süreci anlatan Uzunkaya, FETÖ'nün kurumlardaki yapılanmasından ve dış güçlerin örgüte verdiği desteklerden bahsetti.

15 Temmuz'dan ibret alınması gerektiğini dile getiren Uzunkaya, darbe girişiminin iyi anlaşılabilmesi için 15 Temmuz'a giden yolda döşenen kaldırım taşlarının çok iyi bilinmesi gerektiğine dikkati çekti.

Hain yapılanmanın 40 yıl boyunca iyi niyet taşları ördüğü sürecin sonunda yıkım tablosuyla ortaya çıktığını ifade eden Uzunkaya, o dönemde darbecilere millet olarak darbe yapıldığını kaydetti.

Toplumun sağ sol ayrımı yapmadan darbecilere karşı yekvücut direndiği ve dik durarak destan yazdığını aktaran Uzunkaya, bu destanda 251 şehit ve 2 bin 196 gazi dışında milyonlarca insanın emeği ve duruşunun bulunduğunu belirtti.

Bu ülkenin şehit ve gazilere minnettar olduğunu vurgulayan Uzunkaya, "Yaşanan en son örnek, en ılımlısı, herkesin ortak payda olarak kabul edebileceği bir tablo bize neyi getiriyordu, gördük bunu. Onun için gençlerimizi ve evlatlarımızı çok iyi yetiştirmemiz ve uyarmamız lazım. Kendi iradelerinin ve beyinlerinin başkalarına teslim etmeyecek vatan, bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutacak, bilinçli ve uyanık insanlar yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Konuşmanın sonunda Uzunkaya'ya hediye takdiminde bulunuldu.

Konferansa, Kilis Valisi Recep Soytürk, 1. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.