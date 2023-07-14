Eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla '15 Temmuz'u Anlamak' adlı konferans verdi. Konferansta Uzunkaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün mağduru olduğunu vurguladı ve örgütün yapılanmasını anlattı.

Emniyet Eski Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis'te 15 Temmuz' konferansı

KİLİS - Eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla " 15 Temmuz'u Anlamak" adlı konferans verdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans öncesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya "15 Temmuz'u Anlamak" aldı konferans verdi. Konferansa katılan eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, kendisinin de Fetullahçı Terör Örgütü'nün mağduru olduğunun altını çizdi.

'Cehenneme giden yollar iyi niyet taşları ile döşenir'

Örgütün yapılanmasını ve darbeye giden süreci anlatan Uzunkaya, " 15 Temmuz 2016 Darbe girişiminin bir başka yönüyle iyi anlaşıla bilmesi için 15 Temmuza giden yolda döşenen kaldırım taşlarının çok iyi bilinmesi lazım. Bir halk tabiridir cehenneme giden yollar iyi niyet taşları ile döşenir. Bu hain örgüt ve yapılanma 40 yıl boyunca iyi niyet taşları şeklinde toplumda ilmek, ilmek ördüğü sürecin sonunda karşımıza böyle bir yıkım tablosuyla çıktı. Hamdolsun ki ülke olarak o zamanki kullanılan tabiriyle darbecilere bu millet bu toplum darbe yapmış oldu.

"Örgüt yapılanması yerli proje değil"

Örgütün yapılanmasının yerli proje olmadığını dile getiren Uzunkaya, "Tamamen vizyona Amerikan prodüksiyonu olarak sokulmuş bir proje olarak çıkarılmıştır. Bu proje ve örgütün arka planında Amerika parmağı ve aklı vardır. Örgütün kullandığı metotlar yaşadığı süreç içerisinde 1960'lı yıllardan 2010'lı yıllara kadar 40 küsür yıllık süreç içerisinde dünyadaki tüm Terör ve İstihbarat örgütlerinin ortak birleştirilenini kullanan bunlardan yararlanan bir üst akıl projesi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Konferansa Kilis Valisi Recep Soytürk, 1 Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, daire Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.