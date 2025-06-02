Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un heykelini çaldılar

Fransa'nın başkenti Paris'teki bal mumu müzesinden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un heykeli çalındı.

MÜZE'DEN MACRON'UN HEYKELİ ÇALINDI

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre hırsızlık, Paris'in 9. bölgesinde bulunan ünlü isimlerin bal mumu heykellerinin sergilendiği Grevin Müzesi'nde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde müzeye giren iki kadın ve bir erkek, Macron'un heykelini çaldı.

MÜZE ÇALIŞANI KILIĞINA GİRDİLER

Çevre örgütü Greenpeace üyesi oldukları belirtilen şüpheliler, içeri girdikten sonra kılık değiştirerek müze çalışanı gibi davrandı. Şüpheliler, heykeli örtüye sararak müzenin acil çıkış kapısından çıkardı. Eserin 40 bin avro değerinde olduğu belirtiliyor.