Ümraniye'de Emlakçı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

ÜMRANİYE'de evinin önünde saldırganlar tarafından silahla vurulan emlakçı Serdar Akburak(31) hayatını kaybetti. Bunun üzerine Edirne'den yurt dışına kaçmak isterken yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz hafta Ümraniye'de meydana geldi. Emlakçılık yapan Serdar Akburak gece saatlerinde işinden gelip evine gireceği sırada binanın girişinde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Akburak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayda şüphelilerin kiralık bir araçla geldiklerini tespit etti. Terk edilmiş şekilde bulunan aracı incelemeye alan ekipler, şüphelilerin peşine düştü.

KEŞFE GELMİŞLER

Polis ekiplerinin çalışmaların ardından Edirne'ye gittikleri belirlenen şüpheliler, saklandıkları adreste yurt dışına kaçma planı yaparken yakalandı. Şüphelilerin olaydan kısa bir süre önce keşfe geldikleri, ardından olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayı yurt dışından gelen telefon üzerine yaptıkları öne sürülen şüpheliler Yusuf N., aracı kullanan Caner Ö. ile keşif sırasında yanlarında olan Ö.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.