Haberler

Ümraniye'de Emlakçı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Ümraniye'de Emlakçı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı Serdar Akburak yaşamını yitirdi. Saldırının ardından yakalanan şüpheliler Edirne'de yurt dışına kaçma planı yaparken polis tarafından gözaltına alındı.

ÜMRANİYE'de evinin önünde saldırganlar tarafından silahla vurulan emlakçı Serdar Akburak(31) hayatını kaybetti. Bunun üzerine Edirne'den yurt dışına kaçmak isterken yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz hafta Ümraniye'de meydana geldi. Emlakçılık yapan Serdar Akburak gece saatlerinde işinden gelip evine gireceği sırada binanın girişinde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Akburak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayda şüphelilerin kiralık bir araçla geldiklerini tespit etti. Terk edilmiş şekilde bulunan aracı incelemeye alan ekipler, şüphelilerin peşine düştü.

KEŞFE GELMİŞLER

Polis ekiplerinin çalışmaların ardından Edirne'ye gittikleri belirlenen şüpheliler, saklandıkları adreste yurt dışına kaçma planı yaparken yakalandı. Şüphelilerin olaydan kısa bir süre önce keşfe geldikleri, ardından olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayı yurt dışından gelen telefon üzerine yaptıkları öne sürülen şüpheliler Yusuf N., aracı kullanan Caner Ö. ile keşif sırasında yanlarında olan Ö.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Kasım Garipoğlu'nun şoförü: Uyuşturucu partilerine ünlü isimler katılıyordu

Garipoğlu'nun en yakınındaki kişi itirafçı oldu, tek tek isim verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren caniden akılalmaz savunma

Eşini vahşice öldüren caniden akılalmaz savunma! Kolunu gösterip...
title