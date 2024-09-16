Üye Girişi
Haberler

Emirdağ'da 10 Metrelik Obruk Oluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, tarım arazilerine yakın bir merada 10 metre çapında ve 4 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Obruk, bir çobanın dikkatiyle fark edildi. Bölge halkı, yaşanan durumdan dolayı tedirginlik yaşıyor ve yetkililerden gerekli incelemelerin yapılmasını istiyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaklaşık 10 metre çapında ve 4 metre derinliğinde obruk oluştu.

İlçeye bağlı Yeniköy'ün mera alanında tarım arazilerine yaklaşık 150-200 metre uzaklıkta bulunan bağ mevkisinde oluşan obruk, koyun sürüsünü otlatan bir çoban tarafından fark edildi.

Yeniköy Muhtarı Bekir Ekşi, AA muhabirine, obruk oluşumunu fark eden çobanın kendilerine haber verdiğini ifade etti.

Bu arazilerde daha önceleri çok suyun olduğunu kaydeden Ekşi, "Bu sular zamanla çekildi. Bundan önce ufak çaplı bir obruk benzeri göçük oldu. Obruğun etrafı çatlamaya ve yarılmaya başladı. Obruktan dolayı köy halkı ve çiftçiler tedirginlik yaşadı. Bununla ilgili gerekli incelemelerin yapılıp önlemlerin alınmasını istedi." dedi.

Köy halkından çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Abdullah Doğan da bunun köyde meydana gelen ikinci obruk olduğunu söyledi.

Doğan, "İlk obruk oldukça ufaktı ama bu yeni oluşan obruğun artarak genişleyen bir yapısı var. O yüzden tehlike arz edebilir. Yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Yusuf Yıldırım, "Bu obruk üç günde oluştu. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Ayrıca sulama ile ilgili de planlı bir sulama ve üretim planı getirilmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

Doğal Afetler Emirdağ 3-sayfa Güncel Çevre Yaşam Tarım

Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Gündemimizde yok

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi

Küçücük bebeğe bile aldırmadan rezil planını uyguladı! Motokuryeyi görüntüler ele verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık yedikten sonra süt içilir mi? Fenerbahçe Galatasaray maçı hakemi kim? FB GS derbiyi kim yönetecek? Kristof Kolomb'un Yumurtası ne demek? Osimhen maskesi vidalı mı, Osimhen'in maskesi yasaklanacak mı? Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? 47, 71, 107 asal mı? Bilimsel bilgi değişebilir mi? Gusül abdesti ile namaz kılınır mı? Diş macunu pH değeri kaç? Milli İstihbarat Akademisi nedir, giriş şartları nedir? Antalyaspor Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor ADS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title