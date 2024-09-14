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Emir Sultan Türbesi'nde Yenilenen Sanduka Örtüsü Mevlid Kandili'nde Yerine Serildi

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Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan yeni sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde düzenlenen törende dualarla yerine konuldu. Törene Bursa Valisi, İl Müftüsü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan örtü, Mevlid Kandili'nde ikindi namazını müteakip Vakıflar Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenle yerine konuldu.

Törende, Emir Sultan'ın ruhlarına ithafen 600 Hatm-i Şerifin duası İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından yapıldı, ardından sanduka örtüsü açıldı.

Törenin ardından Emir Sultan Hamamı'nda 2 bin kişilik etli pilav vatandaşlara ikram edildi.

Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Olgunlaşma Enstitüsü yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Emir Sultan

14'ncü yüzyılın sonlarına doğru Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan, tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf Emir Sultan, peygamber soyundan geldiği için "Emir", gönülleri fethettiği için "Sultan" ünvanı aldı.

Türbe ise Emir Sultan'ın eşi ve Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Hatun tarafından 15. yüzyılda yaptırılan külliyenin içinde yer alıyor. Yapı, 1804 yılında Sultan III. Selim'in cami ve türbeyi yeniden inşa etmesiyle bugünkü halini aldı. 1845 yılında Sultan Abdülmecid tarafından Türk Barok üslubunda onarımı sağlandı. 1868'de Sultan Abdülaziz tarafından yeniden onarımı yaptırıldı.

Sekizgen planlı yapının üzeri kubbeyle örtülü. Türbenin içini Türk Barok üslubunda kalem işleri süslüyor.

Türbede, Emir Sultan Hazretleri ile eşi Hundi Hatun, oğulları Emir Ali ve iki kızlarına ait sandukalar yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

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