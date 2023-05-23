Emir'in ölümüne neden olan köpeğin sahibi, ağır cezada yargılanacak

VAN'ın İpekyolu ilçesinde Emir Mete Durna'nın (10) ölümüne neden olan Alman kurdu kırması köpeğin tutuklanan sahibi H.K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde Emir Mete Durna'nın (10) ölümüne neden olan Alman kurdu kırması köpeğin tutuklanan sahibi H.K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamenin sunulduğu Van 2. Asliye Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Selimbey Mahallesi Yoğutçuoğlu Sokak'ta 30 Ocak'ta evinin önünde arkadaşları ile top oynarken 'Alman kurdu kırması' köpeğin saldırısına uğrayan 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından köpeği sahiplenip, daha sonra sokağa salan H.K., gözaltına alınıp, tutuklandı. Köpek ise belediye ekiplerince aynı gün yakalanıp, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada tek başına bir kafese konan köpeğin bundan sonraki yaşamını da barınakta geçireceği belirtildi.

İddianame Van 2. Asliye Mahkemesi'ne gönderildi. Ancak mahkeme, 'görevsizlik' kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.