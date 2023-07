Emir Can İğrek'in yeni albümü 'Parti İptal'in öne çıkan şarkısı 'Ali Cabbar' tartışmalara son noktayı koydu

Emir Can İğrek'in üçüncü albümü 'Parti İptal'in öne çıkan şarkısı 'Ali Cabbar', müziği ve hikayesiyle büyük kitleleri etkilemişti. Şarkının melodisi, 1974 yapımı 'Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?' filmi için bestelenen müziğin melodisiyle benzetilmiş ve tartışmalara yol açmıştı. Emir Can İğrek ise şarkılarının çalıntı olmadığını belirterek, benzerlik hissinin 9/8 ritim kalıbı ve halk müziği formundan kaynaklandığını açıkladı. 'Parti İptal' albümü müzik eleştirmenleri ve müzik severlerden tam not alırken, söz ve müzikler Emir Can İğrek'e, düzenlemeler ise Yiğit Avcı'ya ait.