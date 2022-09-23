Sabah Eminönü'nde yürüyenler gözlerine inanamadı! Heykeldeki simidi bile çalmışlar

Tarihi Eminönü simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı'ndaki simitçi heykelinde bulunan simitler çalındı. Heykeli ziyaret eden vatandaşlar simitlerin olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. Simitlerin söküldüğü alanda hasar oluştuğu tespit edilirken Fatih Belediyesi konuya ilişkin soruşma başlatarak, simitlerin yeniden yerine konulması için kolları sıvadı.

Fatih Belediyesi tarafından, 2016 yılında heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut'a yaptırılan simitçi heykelinin 30 bronz simiti çalındı. Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü. Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında bin ton bronz kullanılmıştı.

Simitçi heykelinin simitleri çalınmadan önceki görüntüsü

SİMİTSİZ HEYKEL ZİYARETÇİLERİ ŞAŞIRTTI

Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı. Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi. Eminönü'ne alışveriş için gelen Meral Demirbaş, "Pandemiden önce Eminönü'ne gelmiştim, kızlarım heykelle fotoğraf çektirmişti. O zaman tezgahta simitler vardı, çok hoşuma gitmişti. Şimdi simitleri göremeyince çok şaşırdım. Acaba bronz diye alıp sattılar mı" dedi. Fatih Yıldız ise 4 yıl önce Eminönü'ne geldiğinde heykelin çok dikkatini çektiğini belirterek, simitlerin çalınmasına üzüldüğünü ifade etti.

Simitçi heykelinin simitleri çalındıktan sonraki görüntüsü