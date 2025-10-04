Eminönü'nde Gazze için özgürlük nöbeti

İhh İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Sumud ve Özgürlük Filoları'na destek olmak amacıyla Eminönü Meydanı'nda 'Özgürlük İçin Nöbetteyiz' eylemi düzenleniyor. Burada yapılan basın açıklamasında konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Ben buradan bütün devletlere sesleniyorum. Havadan yardım atmakla olmaz. İnsan onuruna yakışmaz. Bütün devletler en az 100 tane yük gemisini organize etsin, denizden Gazze'nin önüne dizsin" dedi.

Yüzlerce İstanbullu Eminönü Meydanı'nda Sumud ve Özgürlük Filolarına destek olmak amacıyla 'Özgürlük İçin Nöbetteyiz' eylemi gerçekleştiriyor. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen eylemin ikinci gününde basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasında konuşan İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, "Sumud'daki arkadaşlarımız haksız yere alıkonuldu. Netanyahu yüzünden Yahudilerin başları önüne eğik. Ben öncelikle Yahudilere sesleniyorum. Şu başbakanlık sarayı mıdır, meclis binası mıdır gidin oraları basın da Netanyahu'yu ve oradaki bakanlar kurulunu yaka paça dışarıya atın. Bu devrimi siz yaparsanız kendi milletinizi kurtarırsınız. Yoksa sizler her biriniz birer Hitler gibi anılacaksınız. Katliamcı olarak anılacaksınız. Çünkü katliam yapanlara sessiz kalanlar da katliamcıdır. Özellikle Türkiye'deki ve dünyadaki bütün hahamlar çıkıp basın toplantısı yapmalı ve demeli ki: 'Zalim Netanyahu sen ne yapıyorsun?" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜRLÜK FİLOSU'NDA 20'DEN FAZLA ÜLKEDEN KATILIMCI VAR'

Düzenlenen nöbet eylemine herkesi davet eden Yıldırım, "Sumud Filosu'ndan hemen sonra yola Özgürlük Filosu çıktı. Bu Özgürlük Filosu, şu anda 11 gemiyle hareket halinde. İçinde her dinden insan var. İsrail yalnızlaştı. Bunu Birleşmiş Milletler'de de gördünüz. Ama en büyük abisi (ABD) var değil mi? Kim bu abisi, mafya lideri. Mafya lideri orada tetikçisine diyor ki sen biraz daha vur ben masada anlaşma yaptırırım. Gazzeliler direniş konusunda kararlı. Bizler de kararlıyız. Şu anda sadece Vicdan Gemisi'nde 20'den fazla ülkeden katılımcı var. Bu gemilerde doktorlar var, aktivistler var. Bunlar yıllardır bu mücadeleyi verenler. 2007'den beri 17'nci kez bu hareket gerçekleşiyor. İlk dördünde abluka delindi. Fakat daha sonra İsrail iyice zalimleşti. Neden? Çünkü dünya sessizleşti" dedi.

'DEVLETLER GAZZE'YE YÜK GEMİSİ GÖNDERSİN'

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

" Gazze'nin büyüklüğü Fatih ilçesi kadar, hatta Fatih ilçesi daha büyük. Birçok ülke silah gönderdi. Uçak gönderdi. Utanmadan, çocukları katlettiler, kadınları öldürdüler. Ben buradan bütün devletlere sesleniyorum. Havadan yardım atmakla olmaz. İnsan onuruna yakışmaz. Bütün devletler en az 100 tane yük gemisini organize etsin, denizden Gazze'nin önüne dizsin. Bu devletler desin ki, insani yardım koridoru açmak temel hak ve özgürlük sebebi olduğu kadar yapılan uluslararası sözleşmelerde de garanti altına alınmıştır. Doğu Timur'da yapıldı bu, Güney Sudan'da yapıldı. Devletler, silah gücüyle yardım götürdüler. Bu devletler bir araya gelecekler ve bu götürdükleri yük gemilerini Gazze sahillerine dizecekler ve diyecekler ki bunlar girecek."

PAZAR GÜNÜ GAZZE İÇİN BÜYÜK YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Eminönü'nde her gün 24 saat düzenlenen eyleme destek verme çağrısı yapan Yıldırım, "Pazar günü öğlen namazının ardından Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na kadar yürüyüş yapılacak. Şu bir milyon insanı bir toplayın ülke olarak. Ben halkı halka şikayet ediyorum. Ankara'da da aynı saatlerde ve Türkiye'nin tüm illerinde bu eylemler yapılacak. Hepinizden destek bekliyoruz. Sumud Filosu'nda şunu öğrendik, İsrail'in müdahale kapasitesi açığa çıktı. Yani 100-150 tane gemi göndersek bir kısmı içeri girecekmiş" diye konuştu.

'GAZZE MESELESİ İNSANLIĞIN VİCDANININ UYANMASI MESELESİDİR'

Yazar Abdullah Yıldız ise "Gazze meselesi, insanlığın vicdanının uyanması meselesidir. Gazzeli kardeşlerimizin gündemini gündemimiz yaparak, onları unutmayarak, unutturmayarak ve meydanlara çıkarak inşallah Gazze davası Allah'ın inayetiyle zaferle sonuçlanana kadar destek olacağız. Hutbede güzel bir ayet okudular: 'Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder' Endülüs'teki camilerin duvarında 'La galibe illallah, Allah'tan başka galip yoktur' yazar. Mücadelemizde Rabbimiz bizlere ve Gazzelilere imdat eylesin" ifadelerini kullandı.

YENİ TEKNELERİN FİLOYA KATILMASI BEKLENİYOR

Amerikalı aktivist ve Özgürlük Filosu Sözcüsü Ann Wright da yaptığı konuşmada Özgürlük Filosu'na değinerek "Filoya katılanlar arasında 20'nin üzerinde milletin vatandaşları var. Dünya milletleri İsrail'in Gazze ve Filistin'deki Müslümanlara yaptığı şeyler hakkında çok sinirli ve öfkeli. Tekneler yollarına devam ederken yeni teknelerin de onlara katılması bekleniyor. Filistinle olan dayanışmanızda İstanbullular gerçekten önemli işler başardınız. Özgür Filistin demek ve burada sizinle olmak çok değerli" dedi.

Eminönü Meydanı'ndaki eylem 24 saat usulüne göre aralıksız devam ediyor.