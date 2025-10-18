Sıfır Atık Forumu İstanbul'da Açıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu Bakanlar Oturumu'nun açılışında konuştu.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğiyle 'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu Bakanlar Oturumu'nun açılışında konuştu. Erdoğan, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğunu ifade etti. Bu özel oturumun, Sıfır Atık vizyonunu paylaşmak, fikir teatisinde bulunmak ve geleceğe dair ortak adımlar atmak için, önemli bir fırsat olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin sıfır atık yolculuğunun neredeyse 8 yılı geride bıraktığını söyledi.

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Devlet kurumlarından, yerel yönetimlere, özel sektörden sivil topluma kadar, güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduk. Farkındalık çalışmalarına ağırlık verdik. Bilhassa gençler ve çocuklar için, özel eğitim programları düzenledik. Süreç içinde, kadınların olağanüstü desteğini gördük ve çevre konularında, ne kadar önemli aktörler olabildiklerine, şahit olduk" dedi. 'Sıfır Atık Mavi' ve 'Su Verimliliği' kampanyası gibi yeni açılımlarla çevre seferberliğini büyüttüklerini ifade eden Erdoğan, 2022 yılı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, 105 ülkenin eş-sunuculuğunda kabul edilen Sıfır Atık Kararının öncüsü olmaktan tarifsiz kıvanç duyduklarını söyledi.

'TÜM ÜLKELERİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASINA BAĞLIDIR'

Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki sıfır atık bugün dünya kamuoyu tarafından bilinen, hemen herkesin, gündelik hayatına girmiş bir kavramdır. Ancak, bu farkındalığı ilerletmek ve insanlığın ortak başarı hikayesi yapmak, hepimizin eşit çabasına muhtaçtır. Bildiğiniz gibi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle, 'kimsenin geride kalmadığı, bir dünya' idealimiz var. Bu ideali gerçekleştirmenin anahtarı, tüm ülkelerin sorumluluk almada elini taşın altına koymasına bağlıdır. Bilhassa iklim değişikliği ile mücadelede, ülkeler arasında, küresel hakkaniyetin sağlanmasından, çok uzak olduğumuzu, üzülerek görüyoruz. Ne yazık ki, uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütler, her zaman yerine getirilmiyor. O nedenle, bugün bilhassa bu konuyu, sizlerin dikkatine taşımak istedim" ifadelerini kullandı.

'HAKKANİYETE DAYALI YÜK PAYLAŞIMINI YERİNE GETİRMELİYİZ'

Küresel iklim değişikliğine yüzde 1 bile katkısı olmayan ülkelerin yok olmayla karşı karşıya gelecek kadar ağır bedeller ödediklerini vurgulayan Erdoğan, hemen her gün dünyada bir yerin daha doğal afetlerle tahrip olduğuna ve yeni insani krizler doğduğuna dair haberler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye olarak biz, iklim ve çevre sorunlarının çözümünde, uluslararası iş birliğini ve ortak hedefler belirlenmesini son derece önemsiyoruz. O nedenle, bu buluşmanın, adil sorumluluk paylaşımına dayalı, stratejik ortaklıkların başlayacağı, bir zemin olmasını temenni ediyorum. İklim değişikliği sonuçlarından, orantısız etkilenen ülkelerin gözetildiği, hakkaniyete dayalı yük paylaşımı şartını mutlaka yerine getirmeliyiz. Çünkü iklim adaletsizliği, bugün sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda, insan hakları meselesidir."

Emine Erdoğan, atık kirliliği, karbon salınımları, biyoçeşitlilik kaybı gibi çevre ve iklim değişikliği sınamalarının sınır tanımayan ve herkesi etkileyen ortak sorunlar olduğuna dikkat çekti. Bu sorunların çözümü ve Sıfır Atık vizyonunun küresel ölçekte başarıya ulaşmasının, uluslararası iş birliği ve ortak hedeflerle mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan, forumda da bazı oturumlarında ele alınacağı üzere, şehirlerin modern çağda en çok atığın üretildiği kaynak olduğunun bir gerçek olduğunu vurguladı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BELEDİYECİLİK HAYATİ ÖNEM KAZANIYOR'

Atık miktarının başlı başına küresel bir kriz haline geldiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Bugün, dünya genelinde her yıl, 2 milyar tondan fazla, belediye atığı üretilirken, 25 yıl içinde atık hacminin 3,8 milyar tona ulaşacağı, tahmin ediliyor. O nedenle, yerel yönetimlerin, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımları her geçen gün hayati bir önem kazanıyor. Bu noktada, ülkelerinizde hayata geçirdiğiniz, sıfır atık uygulamalarının, adil ve sürdürülebilir bir dünyanın inşasında, belirleyici olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak her zaman Sıfır Atık alanında bilgi ve deneyim paylaşımına, teknoloji transferine ve ortak projelere katkı sunmaya hazır olduklarını ifade eden Erdoğan, "Sizlerin buradaki varlığı ve Sıfır Atık Forumuna vermiş olduğunuz destek, insanlığın geleceği için çok önemli bir katkıdır. İnanıyorum ki bu güzel başlangıç ülkelerimiz arasında; döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kaynak verimliliği konularındaki güçlü bir dayanışmanın vesilesi olacaktır. Dünyadan 63 ülkenin Çevre Bakanını ve Bakanlık temsilcilerini bir araya getiren bu kıymetli oturumun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.