Emine Erdoğan Medeniyetimizin şifa anlayışı modern bilimle buluşuyor

İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) Darüşifa Psikoterapi Merkezi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve davetliler katıldı.

'YAKLAŞIK 300 MİLYON KİŞİ DEPRESYONLA MÜCADELE ETMEKTEDİR'

Törende konuşan Emine Erdoğan, Süleymaniye Darüşşifası'nı restore ve ihya ederek bu yüz yıllık mekanı ruhaniyetiyle ayağa kaldıran İbn Haldun Üniversitesi yönetimine, akademik kadrolarına ve bu vizyonu destekleyen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum. Süleymaniye Darüşşifası'nda ruh sağlığı hastaları için ayrı bir bölüm olması da bu alanda gelinen ileri seviyenin ve insana verilen değerin büyüklüğünün bir ifadesidir. Küresel sağlık göstergelerine baktığımızda, dünya genelinde her dört insandan birinin hayatının bir noktasında ruh sağlığı sorunları yaşadığını görüyoruz. Halihazırda yaklaşık 300 milyon kişi depresyonla mücadele etmektedir. 284 milyon kişi anksiyete bozukluğu yaşıyor. Yine dünya genelinde bu rahatsızlıklar çoğunlukla antidepresanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. ve ne yazık ki bu ilaçların reçete edilme oranı da hızla artıyor. Bu da bize ruh sağlığı hizmetlerinin psikoterapilerle desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Çünkü modernite, insana adeta tamir-i maliye getirilmiş teknik bir ürün gibi davranıyor. İnsani yönden uzak, toptancı bir yaklaşımla aynı ilacı herkese reçete ederek ruhsal yaraları iyileştirmeyi değil, acılara karşı hissizleştirmeyi amaçlıyor. Bugün küresel bir anksiyete ve depresyon toplumu oluştu. Halbuki insan derdini konuşmak, değer görmek ve anlaşılmak ister ifadelerini kullandı.

'2024 YILINDA 1,5 MİLYONU AŞKIN İNSAN SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ'

Emine Erdoğan, Anlıyoruz ki iyileşme, psikoterapist ile danışan aynı anlam dünyasında buluştuklarında gerçekleşiyor. Çünkü başka bir medeniyetin insana bakışını ve kültürel kodlarına göre dizayn ettiği terapi yaklaşımlarını ödünç alarak insanlara fayda sağlayamayız. Bizim ruh sağlığı uzmanlarımız, kültürel kodların işin içine katıldığı, her danışanın ihtiyacına göre oluşturulmuş terapilerin insanları gerçek şifaya kavuşturduğunu söylüyorlar. İşte İPAM'ın merkeze aldığı bu anlayışın küresel olarak da ruh sağlığı yaklaşımlarına önemli bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu merkezde medeniyetimizin şifa anlayışı modern bilimle buluşuyor. Ana rahminin şefkati ve insana hürmeti başlı başına bir yönteme dönüşüyor. Bildiğiniz üzere Türkiye olarak halihazırda sağlık turizminde küresel bir merkeziz. 2024 yılında 1,5 milyonu aşkın insan sağlık hizmeti almak için ülkemizi ziyaret etti. Bu insanlar Türkiye'nin iyileştirici gücünden, şifa veren ellerinden istifade ettiler. Açıkçası, medeniyet temelli yaklaşımımızın ruh sağlığı alanında da dünyaya söyleyecek bir sözü olduğu kanaatindeyiz. Bu bağlamda İPAM Danışman Psikoterapi Merkezi'nin, ruh sağlığı geleneğimizin yetkin bir temsilcisi ve medeniyet perspektifinde bilim üretiminin önemli bir merkezi olacağına yürekten inanıyorum diye konuştu.

'HEDEFİMİZ 21'İNCİ YÜZYILA TÜRKİYE YÜZYILI MÜHRÜNÜ VURMAK'

Programda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Şimdi biraz buranın ruhundan bahsedecek olursak İhya. Biz İbn Haldun Üniversitesi olarak aslında önemli bir ihya faaliyetinin gayretine giriştik.Onun için Cumhurbaşkanımız bizlere sosyal bilimler alanında güçlü bir uluslararası üniversite kurma görevini tevdi etti. ve bugün hamdolsun 10 yıl gibi kısa bir sürede İbn Haldun Üniversitesi, ilgilisine elbette, böyle bir butik, böyle bir özel üniversite, yılda 150-200'den az öğrenciyi alan bir üniversiteyi herkesin tanıması elbette mümkün değil. Ama İbn Haldun Üniversitesi 10 yılda gerçekten kayda değer bir mesafe almış, çok muhteşem öğrenciler yetiştirmiş, mezun etmiş bir üniversite olmayı başardı.Bu bize şunu gösteriyor 10 yılda bu mesafeyi aldıysak, inanıyorum ki işte dünyanın şanlı, şöhretli üniversiteleri 400 yıla varan, 800 yıla varan geçmişleriyle övünüyorlar, o sayede ayakta duruyorlar. İşte bizim bu ihya faaliyetimizin, kuruluşumuzdan beri önemli bir köşesi dünyada zamanının en büyük üniversitesi olan, en şöhretli üniversitelerinden bir tanesi olan Süleymaniye Medreseleri'ni ihya etmek.Bunun için kuruluşumuzdan beri dedik ki Süleymaniye Camii'nin etrafında yer alan bu bilim kurumlarını, bu ilmi medreseleri yeniden ihya etmeyi üniversite olarak üstümüze vazife kıldık. Dile kolay. Gerçekten bunların restore edilmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eliyle elbette ki büyük bir iş, büyük bir zorluk. Ama o restorasyonlardan sonra bu medreseleri koruyarak koruma misyonunu yüklenmek başka bir zorluk.Bu, bir medeniyet nöbetinin devralınması fikri az buz bir hedef değil. Ama biz bu medeniyet nöbetine talip olabilecek fikri derinliğe, tarihi geçmişe, birikime sahip bir milletiz. İnşallah yeni nesillerimize biz bu şuuru aktarabilirsek, sırtlarında böyle bir sorumluluk yükünün olduğunu hatırlatarak büyültebilirsek, ben inanıyorum ki 21'inci yüzyıla Türkiye Yüzyılı mührünü vurmak ve bu gelmekte olan medeniyet nöbetini devralmak mümkün olacaktırdedi.