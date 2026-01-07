Emine Erdoğan ve Wan Azizah İsmail, Kültürel Ziyaret Gerçekleştirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Wan Azizah İsmail ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ve Yaşayan Miras Okulunu ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Wan Azizah İsmail ile Ankara'da bir araya geldi. Emine Erdoğan, kütüphane girişinde karşıladığı Wan Azizah İsmail ile ilk olarak Cihannüma Salonu'na geçti. Burada hatıra fotoğrafı çektiren lider eşleri, Malezya Kitaplığı'ndaki eserleri inceledi. Emine Erdoğan, Wan Azizah İsmail'e Mevlana'nın 'Mesnevi' eserinin Malayca baskısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 'Türkiye' kitaplarını hediye etti. Lider eşleri, Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından armağan edilen 11 kitabı da yakından inceledi. Ziyaret sırasında Wan Azizah İsmail, Emine Erdoğan'a kütüphaneyi çok beğendiğini ifade etti.

YANKILAR SERGİSİNİ GEZDİLER

Lider eşleri, daha sonra Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutarak miraslarını yaşatmayı amaçlayan 'Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak Sergisi'ni ziyaret etti. Şule Yüksel Şenler'in beyaz başörtülü bir kadın, Malcolm X'in ise siyahi bir erkek olarak farklı coğrafyalarda yaşadıkları toplumlarda özgürlük ve hak arayışlarının yarattığı 'yankıların' benzerliğinin vurgulanmak istendiği sergiyi ilgiyle gezen İsmail, sergi hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, sergi ziyaretinde Şenler'in 'Huzur Sokağı' kitabını imzalayarak İsmail'e hediye etti.

ÇOCUKLARLA MASAL DİNLEYİP, HACİVAT-KARAGÖZ OYUNUNU İZLEDİLER

Lider eşleri, somut olmayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan 'Yaşayan Miras Okulu'nu da ziyaret etti. Okula gelişlerinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Emine Erdoğan ve Wan Azizah İsmail, seymen ekibinin gösterisini izledi. Kumda Türk kahvesinin pişirilmesi ve geleneksel Türk tatlılarından mesir macununun yapılışına ilişkin bilgi alan lider eşleri, Türk kahvesi, kızılcık şerbeti ve mesir macunundan tattı. Lider eşleri, sözlü kültür ve geleneksel sanatlar bölümüne geçerek, burada Dede Korkut ve Anadolu masalları ile Nasreddin Hoca fıkraları dinleyen çocuklara eşlik etti. Çocuklarla geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat'ı izleyen lider eşlerine, Karagöz-Hacivat'ın tablosu hediye edildi. Ebru ve hüsn-i hat atölyelerindeki çalışmaları izleyen Emine Erdoğan ve Wan Azizah İsmail, bez üzerine ahşap baskı yapmayı deneyimledi. Sıfır atık atölyesine geçen lider eşleri, burada çeşitli atık malzemelerden yapılan oyuncak ve müzik aletlerini inceledi. Lider eşleri, sıfırdan kağıt yapımı ve bu kağıtlardan defter yapım aşamaları ile yıpranmış kağıtların restore edildiği atölyeyi de ziyaret etti. Programda, AK Parti Grup Başkanvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Başkanı Leyla Şahin Usta ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler de yer aldı.

'KALICI BAĞLARA İLHAM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, Wan Azizah İsmail ile programlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaret kapsamında ülkemizde ağırladığımız Malezya Başbakanı'nın değerli eşi Wan Azizah Wan İsmail Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi ziyaret ettik. Malezya Kitaplığı'nda milletler arasında kalıcı bir düşünce dili kuran kıymetli eserleri birlikte inceledik. Ardından Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak Sergisi'nde hakikat mücadelesinin coğrafyaları aşan güçlü izlerine tanıklık ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Yaşayan Miras Okulu'nda ise kıymetli çocuklarımızla buluştuk. Burada, ebru sanatından çiniye, hat sanatından geleneksel Türk okçuluğuna, Karagöz ile Hacivat'tan Dede Korkut anlatılarına uzanan asırlık mirasımızın çocuklarımızın ilgisiyle, emeğiyle ve merakıyla geleceğe taşındığını görmek mutluluk verici. Bu anlamlı ziyaretin, ortak değerler etrafında güçlenen kalıcı bağlara ilham olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.