Emine Erdoğan: Gelecek nesillere adil bir dünya bırakmak boynumuzun borcu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , 5'inci İstanbul Eğitim Zirvesi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Gelecek nesillere adil bir dünya bırakmak boynumuzun borcu. Fakat böyle bir dünya insanlığın dertlerini yüreklerinin tam ortasında hisseden adil çocuklar yetiştirmeden mümkün olmaz. Çünkü bir filozofun dediği gibi, 'Eğitimin asıl amacı bilgi değil, eylemdir'. O nedenle testlerde yüksek puan alıp hayatın sınavlarında kalan değil, öğrendikleriyle hayatın kırık yerlerini onaran, oturdukları insanlık sofrasında dermiş kaşıklarını karşısındaki kardeşine uzatan ve Necip Fazıl'ın deyişiyle 'Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan, takılmadan, fert-fert ben varım' diyen evlatlar yetiştiriyoruz'. Türkiye'nin bu maarif anlayışı, insanlar yaptığı en büyük iyilik eylemi olarak tarihe geçiyor" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından organize edilen 5'inci İstanbul Eğitim Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirve, 'Dünyayı Eğitimle İyileştirmek' temasıyla eğitimin toplumsal dönüşümde oynadığı rolü kapsamlı bir biçimde ele almayı amaçlıyor. Zirvenin açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife el-Durubi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, çok sayıda ülkeden bakan ve bürokrat, rektörler, iş insanları, akademisyenler ve Maarif Vakfı öğretmen ile öğrencileri katıldı.

'AÇLIĞI VE SUSUZLUĞU, SAVAŞ TAKTİĞİ YAPACAK KADAR İLERİ GİDEBİLDİLER'

Burada açılış konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Zirvemiz bu yıl dünyayı 'eğitimle iyileştirmeyi' teklif edecek. Eğitimin insanların ruhunu besleyen, yaralarını saran, karanlıkları aydınlatan gücünü anlatacak. En güzel dünyanın kalemle kurulduğunu, adalet terazisinin hassas ayarının ancak böyle bir dünyaya talip olanlarla yapılabileceğini hatırlatacak. Tırtılın kozasından rengarenk kanatları olan muhteşem bir kelebeğe dönüşerek çıkması, yeryüzünün en büyüleyici harikalarından biridir. Eğitim de insanın içindeki potansiyeli sabırla işleyip, onu kanatlandıran bir kozadır. Bazen o kozadan fikirleri ve eylemleriyle, dünyanın toprağına iyilik ve güzellik serpen, insanlar çıkar. Bazense hakikatine yabancılaşmış, makineleşmiş insanlar. Çünkü modern dünya insan yetiştirirken tüm döküm kalıp kozalar kullanıyor. Bilginin içinden erdem, vicdan ve ahlak filtrelerini çıkarıp malumata indirgiyor. Zihnin sorgulayan, tahkik eden, eleştiren, hakikati arayan donanımını elinden alıyor. Skorları alkışlayan, kapitalist bir iştahı kabartan, kişisel konforu toplumsal huzur ve refaha yeğ tutan bir başarı kültürünü dayatıyor. Empati, alçakgönüllülük ve merhamet gibi insanı insan yapan erdemler, bu sözde başarılar uğruna hırsın karanlık kuyusuna atılıyor. İşte bu yüzden bugün dünya genelinde devam eden 120'den fazla silahlı çatışma var. Nefret suçlarını günbegün artıyor. Sadece İngiltere'de 2024 yılında İslamofobik suçların 2022'ye kıyasla yüzde 165 artıp, rekor kırdı. Teknolojilerin, insan onuruna hizmet etmek yerine adaleti temelinden sarsan fay hatlarını harekete geçirdi. İnsanlığın bilimsel ilerleyişinde yepyeni bir çığır açan yapay zeka bir savaş suçlusuna dönüştü. En üst teknolojiye sahip silahlar, Gazze'de bebeklere doğrultulabildi. İnsaf etmek nedir hiç bilmeyenler, açlığı ve susuzluğu, savaş taktiği yapacak kadar ileri gidebildiler. İnsanlık, hikmetle tanışmamış bilginin, kötülüğün icadında nasıl kullanılabildiğini bir kez daha gördü. Gözlerimizin önünde yaşanan bu maddi ve manevi yıkımın mimarlarının, dünyanın en iyi üniversitelerinden, yüksek derecelerle mezun olmaları bize bir şey anlatıyor: Eğitimin, bir kanadı kırık olduğunda dünyayı nefret, ırkçılık, ayrımcılık, sömürgecilik gibi kronik hastalıkların pençesine itebileceğini söylüyor" dedi.

'İRFANA DÖNÜŞEN EĞİTİMİN DÜNYAYI İYİLEŞTİREBİLECEK TEK İLAÇ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Emine Erdoğan, "O nedenle biz kozamızı irfanla örüyoruz. Çünkü irfana dönüşen eğitimin dünyayı iyileştirebilecek tek ilaç olduğunu biliyoruz. Bu ilacın prospektüsünde şu yazıyor; 'İrfan, insanoğlunun has bahçesi, ayırmaz birleştiricisidir'. Bu bahçede kinler susar, duvarlar yıkılır, anlaşmazlıklar sona erer. İrfan kendini tanımakla başlar. Kendini tanımak için ön yargıların köleliğinden kurtulmak gerekir. İrfan nefis terbiyesi, olgunluğa açılan kapı, amelle taçlanan ilim. İşte biz, Cemil Meriç'in işaret ettiği bu bahçeyi büyütmek, toprağını zenginleştirmek, ağaçlarını sulamak için buradayız. Nurettin Topçu'nun ifadesiyle, 'Okulları kalpleri terbiye eden, kalbe yaptığı aşının terkibine merhamet koyan, insanlığı seven, tertemiz yürekler yetiştiren', kısacası ruhların yapıcısı merkezler haline getirmenin önemini hatırlatmak istiyoruz. Çünkü okullar dört duvardan ibaret kaldığında, zihinler bilgi yığılan ambarlara döndüğünde ve insanda elindeki bilgiyi güzel bir kuyuma dönüştürecek maharet olmadığında, insan dediğimiz varlıktan geriye et ve kemikten başka bir şey kalmıyor. ve bütün bunlar haddinden fazla uzun sürmüş bir güneş tutulması gibi dünyamızı karanlığa sürüklüyor. Halbuki gelecek nesillere adil bir dünya bırakmak boynumuzun borcu. Fakat böyle bir dünya insanlığın dertlerini yüreklerinin tam ortasında hisseden adil çocuklar yetiştirmeden mümkün olmaz. Çünkü bir filozofun dediği gibi, 'Eğitimin asıl amacı bilgi değil, eylemdir'. O nedenle testlerde yüksek puan alıp hayatın sınavlarında kalan değil, öğrendikleriyle hayatın kırık yerlerini onaran, oturdukları insanlık sofrasında dermiş kaşıklarını karşısındaki kardeşine uzatan ve Necip Fazıl'ın deyişiyle 'Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan, takılmadan, fert-fert ben varım' diyen evlatlar yetiştiriyoruz. Türkiye'nin bu maarif anlayışı, insanlar yaptığı en büyük iyilik eylemi olarak tarihe geçiyor. Çünkü biz bu yaklaşımı ülkemizin sınırlarının dışına da götürüyoruz. Ama bir farkla. Batı gibi kendini medeniyetin, bilimin, teknolojinin, sanatın ve kültürün merkezi ilan etmek için değil, yıllarca sömürdüğü ülkelerde eğitim faaliyetleri adı altında zihinleri de sömürmek ve kendine hizmet edecek insanlar yetiştirmek için hiç değil. Bu anlamda Türkiye Maarif Vakfımız bulunduğu ülkelerin kültürüne saygılı ve duyarlı bir eğitimi yıllardır başarıyla sürdürerek eğitim diplomasisinde örnek bir açılım yapmıştır" şeklinde konuştu.

'DÜNYA BARIŞINA GERÇEK VE ELLE TUTULUR BİR KATKI SAĞLIYORUZ'

Erdoğan, " Ne mutlu ki 56 ülkede 500'ü aşkın eğitim kurumunda tüm dünyada iyi insanlar yetiştirerek dünya barışına gerçek ve elle tutulur bir katkı sağlıyoruz. Çünkü Maarif okullarının sıralarında oturan her öğrenci dünyaya Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bayram Veli'nin, Hacı Bektaş'ın ve cümle Anadolu büyüğünün gözlerinden bakmayı öğreniyor. Bildiğiniz gibi Maarif Vakfımız, Suriye'nin yeniden inşasında da aktif olarak yer alıyor. Kıymetli kardeşim Latife Hanım'da eğitime çok önem veren, bu konuda öncü bir lider olacağına inandığım biri. Kendisiyle olan birebir görüşmelerimizde eğitim üzerinde en çok konuştuğumuz başlıklardan biri oldu. İnşallah Maarif Vakfımızın örnek çalışmalarıyla Suriye'de eğitim altyapısının ayağa kaldırılmasını biz de destekleyeceğiz. Silahların bıraktığı acı izleri kalemin iyileştiren gücüyle hep birlikte sileceğiz. Ben bu vesileyle Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, Türkiye Maarif Vakfı Başkanımıza ve kendilerinin şahsında bakanlarımızın ve vakfımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Öğrencilerin zihin ve gönül bahçelerini sabırla eken, onlardaki tohumu güneşle buluşturan öğretmenlerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Zirvenin açılışında vakfın tanıtım filminin yanı sıra 2021 yılında Nijer'de bir okulda bilinmeyen bir nedenle çıkan, çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği yangından yaralı kurtulan Abdoul Rachid'in hikayesi de videoyla gösterildi. Şimdilerde vakfın Nijer-Türkiye Dostluk Okulu'nda eğitim gören Rachid, önceki okulunda defter olarak kullandığı ve yangın sırasında alevlerden kurtararak bir daha yanından hiç ayırmadığı 'luh' adlı tahta levhayla sahneye çıktı. Rachid, elindeki levhayı Emine Erdoğan'a takdim etti. Emine Erdoğan da Rachid'e sarılıp, ona teşekkürle etti.

'Maarif Çocukları Koro ve Dans Gösterisi'nin sergilendiği açılış programı, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.