Emine Erdoğan, BM Yetkilisi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu vesilesiyle İstanbul'da buluştuğumuz Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile BM Habitat'ın Türkiye ofisinin açılış sürecini ve Gazze'de yaşanan yıkımı değerlendirdik." ifadelerini kullandı.